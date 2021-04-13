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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Maden kimyasalları bulunan depo alevlere teslim oldu

Maden kimyasalları bulunan depo alevlere teslim oldu

Alevlerden görüntü

Jandarma Efes Kimya Geri Dönüşüm Yükselen 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yangın yerinden detay
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Yangından etkilenmesin diye can hayliyle güvercinleri çıkardılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içerisinde maden kimyasalları bulunan bir depoda çıkan yangın, hemen arkasında bulunan depolara da sirayet etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan ve içerisinde maden kimyasallarının yer aldığı bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Depoda çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Depo, kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, depodan yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Alevler, daha sonra deponun arkasında bulunan plastik geri dönüşüm deposuna da sirayet etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında içeride kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırırken, yangının meydana geldiği deponun yan tarafındaki depoda bulunan güvercinler, dumandan etkilenmesin diye can havliyle çıkarıldı. Depolarda maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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