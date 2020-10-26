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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Maden işçilerinin ardından bu kez de sendika başkanı virüse yakalandı

Maden işçilerinin ardından bu kez de sendika başkanı virüse yakalandı

- Maden işçileri

Hastane Karantina Maden İşçisi Sendika Başkanı Yüksek Ateş 

-- Ateş ölçmeleri
-- Kurumdandetayı
-- GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in maden işçilerine ilişkin önceki günlerde yaptığı virüs değerlendirmesi (arşiv görüntüsü olarak eklendi)

( ZONGULDAK ) Maden işçilerinin ardından bu kez de sendika başkanı virüse yakalandı- Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in testi pozitif çıktı ZONGULDAK

- Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, korona virüse yakalandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran başkan Yeşil tedavi altına alındı. Çin'de Wuhan kentinde baş gösteren yeni tip korona virüs salgınından Zonguldak'ta maden işçileri de etkilendi. Virüse yakalanan maden işçilerinden bazıları iki haftalık karantina süreçlerini evlerinde izole ederek geçirdi. Temaslı maden işçileri de filyasyon ekiplerince tespit edilerek karantinaya alındı. Tedavi altına alınan işçiler, karantina süreçlerinin ardından yeniden üretime devam etti. 7 bine yakın maden işçisinin örgütlü bulunduğu Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu da salgın sürecini yakından takip etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil bu süreçte maden işçilerinin süreçlerini takip ederek destek verdi. Ancak Genel Başkan Hakan Yeşil önceki Cuma günü yüksek ateş belirtisi yaşadı. Hastaneye başvuran Yeşil, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Virüsün kimden bulaştığı konusunda netlik bulunmayan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, telefonla görüştüğü İHA Muhabirine "Geçtiğimiz Cuma günü yüksek ateş yaşadım. Bunun üzerine hastaneye başvurdum. Virüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alındım. Genel durumum iyi. Evde tedavi altındayım. İzole oldum" diye konuştu.
(SÖ-OA
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