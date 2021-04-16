Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Maden işçileri aşılamada öncelik grupta olmak istiyor

Maden işçileri aşılamada öncelik grupta olmak istiyor

TAMER KÜÇÜKGENCAY AÇIKLAMA

Bild Akalan 

-Detaylar

( MANİSA )- Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay:- "Yeraltı madenlerinde vakalar artarak devam etmektedir. Zaten dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken de birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda"- "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz. İşyerlerimiz ne kadar önlem alırsa alsın maden işçileri risk taşımaya devam ediyor" MANİSA

- Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, yeraltı madenlerinde korona virüs vakalarının artarak devam ettiğini belirterek, "Dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz" dedi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası maden işçilerinin aşılanmasıyla ilgili taleplerini bir kez daha dile getirdi. Sendika Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay Soma'da sendika binasında yaptığı açıklamada, "Yeraltı madenlerinde vakalar artarak devam etmektedir. Zaten dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken de birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Sekreter Tamer Küçükgencay, "Covid-19 virüsünden dünyada olduğu gibi ülkemizde etkileniyor ve hastalığa yakalanan sayısı artıyor, ölüm oranları yükseliyor. Hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Enerji Bakanlığımıza yer altı maden işçileri adına Maden-İş Sendikası olarak öncelikli grupta aşı talebinde bulunduk. Yeraltı madenlerinde vakalar artarak devam etmektedir. Zaten dünyanın en zor işini yapan maden emekçileri üretirken de birde virüs belasıyla uğraşmak zorunda. Ülkemizde aşılama konusunda Bilim Kurulunun belirlediği ölçütlerde hareket edilmekte ise de, konunun önemi nedeniyle yer altı maden işletmelerinde devamlı ve kesintisiz olarak bir arada çalışmak zorunda olan maden işçileri yer altı koşullarında sıcaklık ve nemde sosyal mesafenin de zaman zaman sıfırlanabildiği bu riskli durumda aşılama da öncelikli olduğunu düşünmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yer altı maden iş emekçilerine aşılamada öncelik istiyoruz. İşyerlerimiz ne kadar önlem alırsa alsın maden işçileri risk taşımaya devam ediyor. Devletimizden acilen maden işçileri için elinden geleni yapmasını istiyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement