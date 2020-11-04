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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Maddi ve manevi değeri olan eşyalar için deprem molozlarına özel güvenlik önlemi

Maddi ve manevi değeri olan eşyalar için deprem molozlarına özel güvenlik önlemi

- Moloz yığınları

Depremzede Deprem Özel Güvenlik Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

- - Çevrede bekleyen ekipler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan molozlar, İzmir'in Menemen içesinde güvenlik önlemleri alınan özel bir alana dökülüyor. Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgelerinden taşınarak 25 km mesafedeki Menemen ilçesine götürülen molozlar, depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için özenle korunuyor. Moloz yığınları, adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturulup etrafı çevrilerek bekletiliyor. Moloz taşıma işlemi kamyonlarla gün boyu sürüyor. Dökülecek yerler, önceden çalışma yapılarak belirleniyor ve hangi sokaktaki hangi binaya ait olduğu işaretlenerek döküm yapılıyor. Acılı ailelerin alana girmesi izin verilmezken İZBETON Genel Müdürlüğü personelinin görev yaptığı moloz döküm alanın güvenliğini ise polis ekipleri sağlıyor. (EA-AE-
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