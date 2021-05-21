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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verip çıkan yangında hayatını kaybetti

Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verip çıkan yangında hayatını kaybetti

YANAN EVDEN GÖRÜNTÜ

Hastane Madde Bağımlısı Benzin Yangına Müdahale Trol 

-İTFAİYENİN ÇALIŞMASI

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Devrek’te madde bağımlısı adam evini ateşe verirken, kendisi de çıkan yangında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Zonguldak’ın Devrek İlçesi Pazar yeri Gül Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 50 yaşındaki Muhammet Karka isimli vatandaş oturduğu evi benzin dökerek ateşe verirken, çıkan yangın sonucunda kendisi de alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Madde bağımlısı Muhammet Karka yangın anında evde olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Madde bağımlısı adamın yanmış cesedi ekipler tarafından evden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
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