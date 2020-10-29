Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı

Cep telefonu görüntüleri

Kamera Madde Bağımlısı Cep Telefonu 

-yangından görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı.Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Bağcılar Yenigün Mahallesi 590 Sokak'ta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalleli de büyük korku yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı