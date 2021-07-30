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Madde bağımlısı hırsızlara jandarmadan suçüstü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Madde bağımlısı hırsızlara jandarmadan suçüstü

Madde bağımlısı hırsızlara jandarmadan suçüstü

-Jandarma aracının hastane aciline gelmesi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Hırsız 

--Hırsızların jandarma aracından indirilmesi
--Hırsızların saglık kontrolü için acile girmesi
--Yakalanan malzemelerin fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Fıstık bahçesine gizlenen hırsızları jandarma yakaladı GAZİANTEP

- Gaziantep’te devriye atan jandarmalar bağ evindeki 2 hırsızı suçüstü yakaladı. Madde bağımlısı olan 2 hırsız gözaltına alınırken çalınan malzemeler ev sahibine teslim edildi. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde bağ evlerinin bulunduğu bölgede devriye atan Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatini bağ evi önüne park edilen bir motosiklet çekti. Evi kontrol etmek için giren jandarmalar hırsızları bağ evinin bahçesinde gizlenirken yakaladı. Ş.A. (43) ile D.E.’nin (26) yanında bulunan çuvalı kontrol eden jandarmalar 2 adet klima ile 2 akü ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar karakolda verdikleri ifadede eve hırsızlık yapmak için girdiklerini itiraf etti. Zanlılar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan da işlem yapılırken karakolda işlemleri tamamlanan hırsızlar adliyeye sevk edildi. (MAE-SD-
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