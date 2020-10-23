Madde bağımlısı genç 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

-Olay yeri incelemeden görüntü

-Yerde bulunan kandan görüntü

-Olayın yaşandığı sokaktan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de, maddi bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Annesi evde bulduğu bir kutu uyuşturtucu maddeyi polis ekiplerine teslim etti. Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki Onur K., 7. katta bulunan evlerinin penceresinden düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur K.’ya ilk müdahalede bulunarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur K.’nın annesi, çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söyleyerek evde bulunan bir kutu içerisinde bulunan uyuşturucu maddelerini polis ekiplerine teslim etti. 7. kattan düşerek ağır yaralanan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur K., hastaneye sevki sırasında sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



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