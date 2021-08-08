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Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından detaylar

İlk Müdahale Cenaze Namazı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kale Direği 

-Çocuğun fotoğrafı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç oynarken kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D’nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık Demirhan daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık Demirhan kurtarılamadı. Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Tarık Demirhan için Aydoğdu Mahallesinde bulunan Özgürler Camiinde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Tarık Demirhan son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.
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