Macron ve Wilders’in posterleri yırtıldı

-Ellerinde Türk Bayrakları ve pankart ile muhtarlar

-Pankarttan detay

-Başkanın konuşması

-Pankartın yırtılması ve üzerinde ayaklarla ezilmesi



( ADIYAMAN )- Adıyaman’da muhtarlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlükler Partisi Başkanı Geert Wilders’i protesto etti ADIYAMAN



- Adıyaman’da muhtarlar Emmanuel Macron ve Geert Wilders’in posterlerini yırtarak, ayaklarıyla ezdi.Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’ne üye muhtarlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlükler Partisi Başkanı Geert Wilders’i protesto etti.İslam’a ve Peygamber Efendimize saldıran Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘terörist’ diyen Geert Wilders’in fotoğraflarının bulunduğu pankartı yırttı. Yırtılan pankartın üzerinde gezindi.Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye güçlendikçe düşmanları çoğalıyor. Türkiye güçlendikçe Avrupa Birliği kuduruyor. Türkiye güçlendikçe ne kadar İslam düşmanı varsa gün yüzüne çıkıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Müslüman olarak bildiğimiz o hainlerde bunlara dahil. Fransa’da bizim iki cihan serverimiz Peygamber Efendimize yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Bunu basın özgürlüğü diye adlandırmaya çalışan Mocron şarlatanının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘bu adamın biran önce akli dengesinin yerine getirilmesi için doktora gitmesi gerekiyor.’ Kimse Türkiye ile oynamasın, Türkiye’nin gücünü sınamasın. Türkiye güçlendikçe düşmanlarımız çıkıyor. Yok efendim Türkiye’ye ambargo koyacaklarmış. Reisimizin dediği gibi ‘ne duruyorsunuz kardeşim ambargonuzu koyun’ Sizden korkan sizin gibi olsun. Bu gün Hollandalı şarlatan, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına ‘terörist’ diyor.Biz kesinlikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un aklını başına almasını, biran önce doktora gözükmesini tavsiye ediyoruz. Hiçbir zaman Türkiye ile oynanmayacağını, Müslümanlar ile oynanmayacağını, İslamiyet ile oynanmayacağını bilmesi gerekiyor.Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u şiddetle kınıyoruz, Hollandalı siyasetçi Wilders’i şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.Basın açıklaması tekbirler ile son buldu.



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