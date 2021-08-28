-ikili görüşmeden detay

-basın toplantısı



( BAĞDAT ) - Macron, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak'a desteğini yineledi- Macron, Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüştü BAĞDAT



- Irak’ta düzenlenecek “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” toplantısına katılmak üzere başkent Bağdat’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Irak'a desteğinin sürecini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ta düzenlenecek “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” toplantısına katılmak üzere gece saatlerinde başkent Bağdat’a geldi. Irak'ta temaslarına başlayan Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Konuşmasında Irak’a desteğini yineleyen Macron, Bağdat’ta bugün düzenlenecek "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" toplantısının, Irak için büyük bir başarı olduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Macron, ülkesinin Irak’ın istikrarına önem verdiğini ifade ederken, terör örgütü DEAŞ’ın halen tehlike unsuru olduğunu ve terör örgütüyle mücadelede Irak’a desteğinin süreceğini vurguladı. DEAŞ’ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak’ta yaşanan büyük göç dalgasına da değinen Macron, göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda Irak hükümetinin gösterdiği çabaları desteklediğini, savaş nedeniyle altyapısı yok olan şehirlerin imarı için Fransız şirketlerinin önemli rol oynadıklarını kaydetti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Fransa’nın Irak’a verdiği destekten ve Bölgesel Komşuluk Zirvesi için gösterdiği çabadan dolayı Macron'a teşekkür etti. Ülkesi ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklığa dayalı olduğunu belirten el-Kazımi, iki ülke arasında özellikle altyapı konusunda çok önemli ekonomik projelerin olduğunu, bu projelerin başlatılması için tüm engelleri aşma konusunda gayret gösterdiklerini dile getirdi. “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” Türkiye başta olmak üzere Irak’a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere’nin davet edildiği zirve toplantısına, tarafların Suriye’de gösterdiği sert tavırlar üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad davet edilmedi. Irak’ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılması planlanan toplantı, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılması üzerine uluslararası bir zirve toplantısına dönüştü. Bağdat'ta yapılacak toplantıda İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan’daki siyasi kriz, Suriye’deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

