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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Macron Ruanda soykırımında Fransa’nın sorumluluğunu tanıdı

- Macron Ruanda soykırımında Fransa’nın sorumluluğunu tanıdı

Macron’un konuşması

( KİGALİ ) KİGALİ

İç Savaş Açık Görüş Çatışma Soykırım Hükümet 


- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın soykırıma destek olmakla suçlandığı Ruanda ziyareti sırasında 1994 soykırımında Fransa’nın sorumluluklarını kabul ettiğini ancak Fransa’nın suç ortağı olmadığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda’nın başkenti Kigalı’nın Gisozi semtinde 250 binden fazla Tutsi’nin mezarının bulunduğu Soykırım Anıtı'nda konuşma yaptı. Fransa'nın fiilen suçlu olmadığını ancak soykırım rejiminin yanında olduğunu bildiren Macron, "Fransa, bölgesel bir çatışmayı veya iç savaşı önlemek isteyerek aslında soykırım rejiminin yanında durduğunu anlamadı. Fransa, en açık görüşlü gözlemcilerin uyarılarını görmezden gelerek, tam olarak bundan kaçınmaya çalışsa bile, en kötüyle sonuçlanan bir döngüde ezici bir sorumluluk üstlendi" ifadelerini kullandı. Fransa’nın "bir suç ortağı" olmadığını ancak Fransa’nın gerçeğin incelenmesine çok uzun süredir sessiz kaldığını söyleyen Macron, "Fransa'nın bir görevi var, tarihle yüzleşmek ve gerçeğin incelenmesine çok uzun süre sessiz kalarak Ruanda halkına çektiği acıların miktarını tanımak" dedi.
Tarihçiler tarafından Mart ayında yayınlanan bir rapor, Fransa'nın o dönemki sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın ve Paris tarafından desteklenen Hutut hükümetinin ırkçı ve soykırımına karşı "ağır ve ezici sorumlulukları" ve "körlüğü" olduğu sonucuna vardı. Nicolas Sarkozy, Macron'dan önce, 1994 soykırımından bu yana Kigali'yi ziyaret eden tek Fransa Cumhurbaşkanıydı. Sarkozy, Fransız yetkililerin "Kesinlikle dramatik" sonuçları olan "ciddi hataları" ve "bir tür körlüğünün" olduğunu ifade etmişti. Hutular tarafından 1994 yılında işlenen Tutsilerin soykırımında 800 bin ila bir milyon arasında kişi yaşamını yitirdi.
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