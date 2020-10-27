- Macron, Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde protesto edildi



- İsrail'deki Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürler nedeniyle Tel Aviv'de protesto gerçekleştirdi. İsrail'deki Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürler nedeniyle Tel Aviv'de protesto düzenledi.

Tel Aviv'deki Fransa büyükelçiliği önünde bir araya gelen göstericiler, Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i (SAV) hedef alan karikatürleri savunan sözlerini kınayarak özür dilemesini talep etti. Göstericiler, "Ey Macron kırmızı çizgileri aştın", "Canımız kanımız sana feda olsun ya Resulullah", "İslam adalet, hoşgörü ve hak dinidir" yazılı Arapça, İngilizce ve Fransızca pankartlar taşıdı. Gösteri sırasında Yafa'daki Hassan Bek Cami imamı Dr. Ahmed Abu Ajwa konuşma yaptı. Ajwa, Macron’un İslam karşıtı ifadelerine tepkiler göstererek, "Cezayir ve dünyanın birçok ülkesini işgal eden, Arapların ve Müslümanların kanını döken Fransa insanlara özgürlük, haklar ve medeniyeti öğretecek son ülkedir" dedi.





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