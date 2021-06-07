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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Açık hava konserinden görüntü

Sosyal Medya Müzik Grubu Kalaba Alabalık 

-İç içe oturarak sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalıktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen saat 19:00'da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.
Redd grubu konseri Twitter hesabından duyurdu Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19:00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi. (MEA-
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