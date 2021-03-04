Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Macera tutkunu genç bisikletiyle kayak pistinde hız denemesi yaptı

Macera tutkunu genç bisikletiyle kayak pistinde hız denemesi yaptı

Genin kayak merkezinde bisikletiyle çekilmiş görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Sosyal Medya Hız Denemesi Kayak Merkezi Gesi Bisiklet 


- Artvin’de dağ bisikleti ve doğa sporlarıyla ilgilenen 24 yaşındaki Ersin Kaya karla kaplı Atabarı Kayak Merkezinde bulunan piste bisikletiyle hız denemesi yaptı. Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezinde bisikletiyle çıkan Ersin Kaya, karla kaplı piste bisikletini kullanmayı denedi. İlk seferi olmasına rağmen oldukça başarılı olan genç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca video büyük ilgi gördü. Kaya, "Antrenman amaçlı kayak merkezine bisikletimle çıkıp inecektim, pisti görüne deneyeyim dedim güzelde oldu. Oldukça eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı