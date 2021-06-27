Macera severler raftingde bir araya geldi

-adrenalin parkurlarından görüntü

-rafting yapanlardan görüntü

-detay



( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)- Eğlence tutkunları rafting parkuruna akın etti DÜZCE



- Macera severler, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'nda bir araya geldi. Onlarca vatandaş pandeminin yorgunluğunu rafting yaparak attı.Türkiye’nin en önemli rafting parkurlarından birine ev sahipliği yapan Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan rafting parkuru, pandeminin ardından vatandaşları ağırlamaya başladı.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte daha önce 10 kişinin alındığı bota maksimum 5 kişi alınıyor. Tesislerde tüm önlemleri alan yetkililer, rafting yapacak vatandaşlara tek kullanımlık ayakkabı temini sağlıyor. Yelekler ise her turdan sonra tek tek dezenfekte ediliyor. İstanbul ve Ankara’ya yakın olması sebebi ile günübirlik yüzlerce rafting sever bölgeye akın ediyor.13 kilometrelik parkuru 2 saatte tamamladıklarını belirten Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Rafting severleri Düzce’ye bekliyoruz. Pandemi şartlarına uygun rafting yapmak isteyenler, tüm önlemleri aldığımız tesislerimizde rafting tutkularını yerine getirebilirler. Şu anda tam zamanı. Kar suları eridi ve son zamanlarda yağan yağmur ile birlikte suyun debisi tam istediğimiz kıvamda. Keyif almak isteyen herkes gelebilir" ifadelerini kullandı.

