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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Çin aşısı yapıldı

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Çin aşısı yapıldı

-Orban'ın aşı olma anı ve konuşması

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

Sosyal Medya Saldırı 


- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sinopharm aşısı yapıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sinopharm aşısı yapıldı. Aşının yapıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Orban, yayınladığı videoyla vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Aşının ardından ofisinde çalışmaya devam ettiğini ve kendisini gayet iyi hissettiğini belirten Macar Başbakan, vatandaşlara "Korkmayın. Üçüncü dalga saldırıya geçti, bu dalga önceki ikisinden daha güçlü olacak. Lütfen kayıt olun, aşı olun. Bu mümkün olan tek koruma yolu" dedi.
Çin ve Rus aşısını uygulayan ilk AB ülkesi Macaristan Bugüne kadar 678 bine yakın kişinin aşılandığı Macaristan'da, Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşıları uygulanmakta. Macaristan, Sputnik V ile Sinopharm aşılarını Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı olmadan uygulayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu. Son günlerde hemen her gün 4 binden fazla yeni korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede pandeminin başından bu yana 428 bin 599 vaka tespit edilirken, 14 bin 974 kişi hayatını kaybetti.
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