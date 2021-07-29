Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı

- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan detay

-Ambulans ve polisten detay

-Brandanın açılması

-Vatandaşların meraklı gözlerle izlemesi

-Sağlık ekiplerinin binaya girişi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde intihar etmek için çatıya çıkan bir kişi ekipleri harekete geçirdi.Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Esat Taneri İş Hanı kapıcısı A.K.(55), maaşını alamadığı gerekçesiyle çalıştığı binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Esnaf ve vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, polis ekipleri çatıya çıkarak ikna görüşmesi yaptı. Bir süre sonra ikna edilen A.K. çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu A.K. ambulansa alınarak, sağlık raporu alınmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

