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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Âmâ kuzuyu evde biberonla besliyorlar

Âmâ kuzuyu evde biberonla besliyorlar

Gözleri görmeyen kuzudan detay

-Annesiyle görüntüsü
-Biberonla süt içerken görüntüleri
-Sahibiyle röportaj
-Sürüden görüntü

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde bir koyun 5 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu yavruladı. Beslenmekte güçlük çekmesinin yanı sıra sürünün içinde annesini bulamayan kuzuyu sahipleri evde beslemeye başladı.
Biberonla süt verdikleri kuzuya ‘Talih’ adını koyduklarını belirten Deniz Mutaf, sağlığına kavuşması için veteriner hekime danıştı. Görme kaybının vitamin eksikliği dolayısıyla nadiren görülen bir durum olduğunu öğrendiğini anlatan Mutaf, zor olan tedavisini yaptırmaya çalışacağı söyledi.

Badegül Mutaf da durumuna çok üzüldüğü kuzuyu anne şefkatiyle beslemeye devam edeceğini ifade etti.

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