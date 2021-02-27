- Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı

-İTFAİYE ARACININ SU BOŞALTTIĞI ANLAR



( PARİS ) PARİS



- Fransa’nın Lyon kentinde itfaiyenin su deposunu nehre boşalttığı sırada beliren gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu. Fransa’nın ikinci en büyük kenti Lyon’da itfaiye aracı su deposunu Rhone Nehrine boşaltırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Suyun boşaltıldığı anlar, gökyüzünde beliren gökkuşağına denk geldi. Nehrin kıyısında yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.





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