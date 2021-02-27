Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı

- Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı

GÖKKUŞAĞI DETAY

Sarılar İtfaiye Aracı Gökyüzü Gökkuşağı 

-İTFAİYE ARACININ SU BOŞALTTIĞI ANLAR

( PARİS ) PARİS

- Fransa’nın Lyon kentinde itfaiyenin su deposunu nehre boşalttığı sırada beliren gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu. Fransa’nın ikinci en büyük kenti Lyon’da itfaiye aracı su deposunu Rhone Nehrine boşaltırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Suyun boşaltıldığı anlar, gökyüzünde beliren gökkuşağına denk geldi. Nehrin kıyısında yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı