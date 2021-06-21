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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı

Tahliye işlemlerinden görüntüler

Kaçak Bild Kaçak Yapı 

-Eşyaların taşınmasından görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Eşya yüklü kamyonların çiftlikten çıkması
-Detay

( KOCAELİ )- Tahliye işlemlerinin ardından çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak KOCAELİ

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen, 15 kaçak yapı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından tahliye edilmeye başlandı. Çiftlikteki eşyalar kamyonlarla tahliye ediliyor.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye ediliyor. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararı kesinleşti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı çiftlikteki kaçak yapılardaki eşyalar belediye ekipleri tarafından tek tek kamyonlara taşınıyor.Eşyaların yüklendiği kamyonlar ise çiftlikten ayrılmaya başladı.
Çiftlikteki kaçak yapıların, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılacağı belirtildi.
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