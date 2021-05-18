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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Lüks yat Kuşadası Marina'ya demir attı

Lüks yat Kuşadası Marina'ya demir attı

yattan görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Yarış Su Sporları Uzay Mekiği Yarış Otomobili Eğlence Kulübü 


- Havaların ısınması ile birlikte Kuşadası Marina da hareketlenmeye başladı.
Kuşadası Marina'ya demir atan 28 milyon 500 bin euroluk lüks yat renkli görüntüler oluşturdu. Kuşadası ilçesi Setur Marina’ya demirleyen Marshall Adaları bayraklı 28 milyon 500 bin euro değerindeki altın rengindeki "Khallılah" isimli 48 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yatı görenler dönüp bir daha baktı. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan altın rengindeki yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi. Amerika'da üretilen ultra lüks yat, 2014 yılında denize indirildi. Yatın içerisinin ise bir saraydan farksız olduğu öğrenildi. Spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi gibi birçok özelliği olan su sporları ile ilgili her türlü ekipmana sahip yatın bir kısmında ise gerçek altın kullanıldığı öğrenildi. Yatın içerisinde kimin olduğu sır gibi saklanırken Bodrum’dan sonra Kuşadası’na demir atan yatın daha sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı öğrenildi. (İD-İK-
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