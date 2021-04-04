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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Lüks siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

Lüks siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

Şüphelilerin Adliyeye sevki

Kırköy Kol Saati Ziynet Eşyası Harekete Geç Hırsız 

-Binaya giriş anları
-Bavul ile birlikte binadan çıkma anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy’de lüks bir sitedeki daireye girip 100 bin TL'lik ziynet eşyası alan şüpheliler yakalandı. Çaldıkları kasayı bavula koyup olay yerinden hızlıca uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 19 Mart Cuma günü, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak’ta lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 3 şüpheli bir siteden içeri girip gözlerine kestirdikleri bir daireye girdiler. Daha sonra Daha sonra, dairenin içerisinde buldukları bir kasayı yanlarında getirdikleri bavula içine koyup uzaklaştılar. Daha sonra evlerine giden ev sahipleri durumu anlayınca hemen polise ihbarda bulundular. Kasanın içerisinde 100 bin TL değerinde, elmas küpeler, kolyeler ve çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi. Kayseri’ye kaçtılar kıskıvrak yakalandılar İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ederek, olayı gerçekleştikten hemen sonra Kayseri'ye gittiğini tespit etti. Kayseri'ye giden Sevda T.(25), Serdar T.(32), Metin D.(24) ve Duygu Ç.(17), 29 Mart tarihin’de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Ayrıca, Sevda T.’nin hırsızlık suçlarından 7, Serdar T.’nin 13, Metin D.’nin 4 ve Duygu Ç.’nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi. 2 şahıs tutuklu Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen Serdar T. Ve Duygu Ç. Mahkeme kararı tutuklanırken, diğer iki şüpheli Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı Saniye saniye kaydedildi Öte yandan, güvenlik kameralarına, Duygu Ç.’nin yanında getirdiği bavulun içine koyduğu çelik kasayı taşıma anı saniye saniye kaydedildi. (HZE- ZA-
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