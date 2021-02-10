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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lüks otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü

Lüks otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü

-Yoldan görüntü

Jandarma Karakolu Jandarma Trafik Kazası Sparta Sağlık Ekipleri 

--Tanker ve otomobil
--Jandarma ve savcının otomobilde inceleme yapması
--Cenaze aracının gelmesi
--Kaza yerinden detay
--Cenaze aracının gidişi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta-Antalya karayolunda otomobil ile tankerin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 10.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Isparta yönünden seyir halinde olan Tolga Bilgiç (29) idaresindeki 07 ANF 396 plakalı Wolksvagen marka otomobil karşı yönden gelen Sezer A. yönetimindeki 32 ABK 890 plakalı tankerle çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia dilen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur’un Ağlasun ilçesinden jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Tolga Bilgiç’in araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tolga Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından araç içerisinden çıkartılarak, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Sezer A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ASA-
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