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Lüks otomobil hafif ticari araca böyle çarptı: 2 ölü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lüks otomobil hafif ticari araca böyle çarptı: 2 ölü

Lüks otomobil hafif ticari araca böyle çarptı: 2 ölü

Kaza yeri

Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-Ceset
-Araçlar
-Lüks otomobil
-Kaza anı

( SAMSUN )- Kaza anı kamerada SAMSUN

- Samsun’da aşırı süratli yabancı plakalı lüks otomobilin kavşağa çıkan hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda aşırı süratli olarak seyir ettiği iddia edilen Bulgaristan uyruklu PB 6262 KT plakalı lüks otomobil sürücüsü Hasan D., yol kenarından kavşağa çıkmakta olan Hayati Çelebi idaresindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç sürücüsü Hayati Çelebi, araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanede hayatını kaybetti 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Hayati Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçtaki Recep Güneş ise sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Recep Güneş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Kolluk kuvvetleri tarafından bölge abluka altına alınırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hayati Çelebi’nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Samsun’da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (İCÇ-NT-Y)
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