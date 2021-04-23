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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Hırsızlık olayına ait güvenlik kamera görüntüleri

Polis Teknoloji Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelilerin adli makamlara sevk edilme anı
-Çalınan malzemelerden fotoğraflı detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te lüks marka arabayla gelerek işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesinde meydana gelen bir işyerinde hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu 2 şüphelinin lüks marka arabayla gelerek işyerinden bilgisayar ve teknolojik alet çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan işyerine ait olan hırsızlık malzemelerinin ise mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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