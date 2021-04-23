Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

- Gaziantep’te lüks marka arabayla gelerek işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesinde meydana gelen bir işyerinde hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu 2 şüphelinin lüks marka arabayla gelerek işyerinden bilgisayar ve teknolojik alet çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan işyerine ait olan hırsızlık malzemelerinin ise mağdurlara teslim edildiği bildirildi.
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