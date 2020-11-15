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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Kabbara ve ailesi Edirne'yi ziyaret etti

Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Kabbara ve ailesi Edirne'yi ziyaret etti

- Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara ve ailesi'nin ziyaretinden detaylar - Kabbara'nın açıklamasıEDİRNE (AA) - Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara ve ailesi Edirne 'yi gezdi.Başkonsolos Kabbara, eşi Maya Jabbado, çocukları Sarah ve Marya Kabbara, kentteki tarihi yapıları ziyaret etti.Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılan Üç Şerefeli Cami'yi gezen Kabbara, Edirne 'nin meşhur lezzetlerinden tava ciğer ve badem ezmesini de tattı. Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Kabbara'ya saray tatlıları ile Edirne 'nin geleneksel el sanatlarından aynalı süpürge hediye etti.Kabbara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'ye hayran kaldığını, en çok da Selimiye Camisi'ni beğendiğini söyledi.

Selimiye'nin muhteşem bir mimariye sahip olduğunu belirten Kabbara, herkesin Edirne 'yi ve tarihi yapılarını görmesi gerektiğini vurguladı.

Abba Muhabir El Sanatları Mimari Trol 

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