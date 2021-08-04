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- Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı - İsrail'de siren sesleri duyuldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı - İsrail'de siren sesleri duyuldu

- Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı - İsrail'de siren sesleri duyuldu

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Bild Gesi İsrail Saldırı Yükselen 

-yükselen dumanlar

( TEL AVİV ) - Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı- İsrail'de siren sesleri duyuldu TEL AVİV

- Lübnan'dan sınıra yakın İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığı, saldırının ardından sirenlerin çalındığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'in Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığını duyurdu. Füzelerden 2'sinin Kiryat Shmona bölgesine düştüğü belirtilirken, saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı. Saldırı sonrası sirenler çalınırken, İsraillilere sığınaklara girmeleri emredildi.
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