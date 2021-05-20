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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Lübnan’da yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için oy kullandı

- Lübnan’da yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için oy kullandı

Lübnan’ın başkent Beyrut’taki Suriye Büyükelçiliği

Devlet Başkanı İç Savaş Eski Milletvekili Başkent Milletvekili 

-Oy kullanma işlemleri
-İHA Lübnan mühabiri tarafından çekilen özel görüntü

( BEYRUT ) BEYRUT

- Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için Lübnan’da ikamet eden Suriyeliler, başkent Beyrut’taki Suriye Büyükelçiliğinde oy kullandı. Suriye’de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, ülkenin yeni bir devlet başkanı seçmek için 26 Mayıs'ta sandık başına gidilmesi bekleniyor. Bugün farklı ülkelerde yaşayan Suriyeliler, Büyükelçiliklerine giderek oy kullanıyor. Lübnan’ın başkent Beyrut’taki Suriye Büyükelçiliği, ülkede ikamet eden Suriyelilerin oy kullanabilmesi için yerel saatle 07.00’de açıldı. Büyükelçiliğe gelen Suriyeliler oy kullandı. Yapılan seçimlerde Beşar Esad’ın katılmasıyla beraber, 67 yaşındaki Suriyeli Avukat Mahmud Merhi, 2012-2016 yıllar arasında eski milletvekili olarak görev yapan Abdullah Salloum yarışıyor. Öte yandan, Suriye Parlamentosu daha önce seçimde aday olmak isteyenler için şartlar açıklamıştı. Adayların son 10 yıl içinde Suriye’den ayrılmamış olması gerektiğini açıklayarak yurtdışında bulunan Suriyelileri seçimde aday olmalarını engellemişti.
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