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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Lübnan’da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor

- Lübnan’da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor

İha muhabiri tarafından çekilen özel görüntü

Sağlık Hizmeti Muhabir Başkent Ameliyathane Ameliyat 

-Hastaneden detay

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da bulunan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışı için son çalışmalar yapılıyor. Hastane aşamalı olarak hizmet vermeye başlayacak. Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde, 10 yıl önce Türkiye tarafından inşa edilen ve Lübnan'daki iç karışıklıklar nedeniyle kapalı kalan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi yakında açılıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Lübnan Sağlık Bankalığı açılış için son hazırlıkları sürdürüyor. Hastane yetkililerine göre, hastane 3 ay sonra hizmet vermeye başlayacak. Toplam 103 yatak kapasitesine sahip hastanede ameliyathaneler, 16 yoğun bakım odası ve acil bölümü bulunuyor. Hastanenin İdari Komite Başkanı Mona Al Tiryaki, “Bu dönemde hastanenin açılışı için gerekli planlamaları yapıyoruz. Çalışanlar sağlık ekipmanlarının incelemesini yapıyor. Hastanede çocuk ve yetişkin ve yanık departmanları dahil olmak üzere 63 yatak hazır halde bulunuyor. Hastane çok iş fırsatı oluşturacak. Az yatak ve eleman sayısı ile çalışmaya başlayacağız çünkü bütçede problem yaşamak istemiyoruz. Sayıyı yavaş yavaş arttıracağız” ifadelerini kullandı. Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin başkent Beyrut’a yakın olması ve Lübnan’ın 3’üncü en büyük kenti olan Sayda’da yer almasının bölgedeki sağlık hizmetine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Hastane, Sayda belediyesi tarafından temin edilen 14 dönüm arsa üzerine inşa edilen hastanenin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğu öğrenildi.
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