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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan’da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı

- Lübnan’da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı

Olay yeri

Mel B Hastane Gesi 

-Araçtan detay

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan’ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde tüpleri taşıyan aracın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Lübnan’ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde bulunan Housh Al-Sayyid Ali kasabasında tüpleri taşıyan bir araç patladı. Patlamanın ardından geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sündürüldü. Patlamanın nedeni henüz tespit bilinmezken, patlamanın tüp siparişi teslimatı sırasında meydana geldiği öğrenildi.
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