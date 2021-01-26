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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestosu: 41 yaralı - Göstericilerle polis çatıştı

- Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestosu: 41 yaralı - Göstericilerle polis çatıştı

Protestolardan detay

Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Göz Yaşartıcı Gaz Yazılı Açıklama Sokağa Çıkma Yasağı 

-sokağa çıkan Lübnanlılar
-polisin ettiği müdahale

( BEYRUT ) - Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestosu: 41 yaralı- Göstericilerle polis çatıştı BEYRUT

- Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 41 kişi yaralandı. Lübnan'da geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak’ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 25 Ocak yerine 8 Şubat’a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat’a kadar uzatılması halkın tepkisine yol açtı. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde yüzlerce kişi, ekonomik krizi ve sokağa çıkma yasağının uzatılmasını protesto etmek El Nur Meydanı'nda toplandı. Öfkeli göstericiler, otomobil lastiklerini ateşe vererek güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 41 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 29 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 12 yaralanın ise yakındaki hastanelere nakledildiği ifade edildi. Lübnan’da şu ana kadar 282 bin 249 Covid-19 vakası kaydedilirken, toplam 2 bin 374 kişi hayatını kaybetti.
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