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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 3’üncü gününde: 82 yaralı

- Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 3’üncü gününde: 82 yaralı

- Protestolardan görüntü, detay

( BEYRUT ) BEYRUT

Güvenlik Güçleri Yoksulluk Sınırı Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Sokağa Çıkma Yasağı 


- Lübnan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Trablusşam'da başlayan protestoların 3. güne girildi. Çıkan olaylarda en az 82 kişi yaralandı. Lübnan'da geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak’ta başlayan sokağa çıkma yasağı 8 Şubat’a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat’a kadar uzatılması ise halkın tepkisine yol açarak, protestolara neden oldu. Trablusşam'da başlayan protestolar 3’üncü gününe girdi. Al-Nour meydanın da toplanan yüzlerce kişi polisle çatışmış çok sayıda kişi yaralanmıştı. Protestoların 3’üncü gününde Trablusşam’da, protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana devam eden olaylarda, protestocular yolları lastik yakarak kapattı. Göstericiler ayrıca, çöp konteynerlerini ateşe verirken, polise taşla saldırdı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bazı güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için havya ateş açtığı görüldü.
Çıkan olaylarda en az 82 kişi yaralandı. Protestocular, Lübnan hükümetinden sokağa çıkma yasağını kaldırılmasını ve şehirde nüfusun neredeyse yüzde 55'ini oluşturan yoksulluk sınırının altında yaşayan yarım milyondan fazla vatandaşa destek verilmesini talep ediyor. Öte yandan protestolar, Saida kentinde yer alan Elia Meydanına, Bekaa şehrindeki Taalabaya ve Bar Elias bölgelerine ve Beyrut-Saida yol üzerinde bulunan Mafraq Barja bölgesine de sıçradı.
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