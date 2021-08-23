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- Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

- Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

-Serum tek eliyle taşıyan sürücü

Kamera Uttu Başkent Sağlık Sistemi 

--Serum takılı halde seyahat eden kadın

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsünün de bir elinde serumu tuttuğu görüldü.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Achrafieh semti yakınlarındaki Kola Köprüsü’nde serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsünün bir elinde serumu tuttuğu diğer eliyle ise motoru sürdüğü görüldü.
Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine kullanıcılar, ülkenin sağlık sistemindeki bozulmaya dikkat çekti.
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