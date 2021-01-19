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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Lübnan'da sel felaketi

- Lübnan'da sel felaketi

- Lübnan'dan sel felaketi görüntü, detay

( BEYRUT ) BEYRUT

Fabrika Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Toprak Kayması 


- Lübnan'ın Aakkar eyaletinde sağanak yağışın ve fırtınanın neden olduğu sel felaketi maddi hasara neden oldu. Lübnan'ın Aakkar eyaletinde aralıksız seyreden sağanak yağış ve fırtınalar, eyaletin birçok bölgesinde sel felaketine neden oldu. Yaşanan sel felaketinde eyalet genelinde birçok kafe ve restoranın yanı sıra, ev ve araçlar maddi hasar gördü. Sel felaketi nedeniyle bir kereste fabrikası çökerken, olayda yaralı ve ölü olmadığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle tarım arazilerinde toprak kayması yaşandığı belirtildi. Çiftçiler, tarlalarını vuran selin ardından Tarım Bakanlığı başta olmak üzere, devlet yetkilerinden kendilerine yardımda bulunulması ve hasarın telafi edilmesi için çağrıda bulundu.
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