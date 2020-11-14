- Lübnan’da petrol boru hattında yangın

-Lübnan'dan detay



( BEYRUT ) BEYRUT



- Lübnan'ın Akkar kentinde bulunan petrol boru hattında yangın çıktı. Lübnan’da Akkar kentindeki Abdeh bölgesinde yer alan Irak-Lübnan arasındaki boru hattında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Lübnan basını, dün gece kimliği belirsiz kişilerin boru hattında delikler açtığını yazarken, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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