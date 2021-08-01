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- Lübnan'da ormanlık alanda yangın
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Lübnan'da ormanlık alanda yangın

- Lübnan'da ormanlık alanda yangın

Yangından detay

( BEYRUT ) BEYRUT

Yangın Ormanlı Sivil Savunma Ormanlık Alanda Yangın 


- Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği’nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Lübnan’ın Lübnan Dağı Valiliği’nde yer alan Deir Al-Kamar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kalırken, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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