- Lübnan'da ormanlık alanda yangın

- Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği’nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Lübnan’ın Lübnan Dağı Valiliği’nde yer alan Deir Al-Kamar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kalırken, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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