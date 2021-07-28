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- Lübnan’da orman yangını: 2 ölü, 23 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan’da orman yangını: 2 ölü, 23 yaralı

- Lübnan’da orman yangını: 2 ölü, 23 yaralı

-Yangından görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Bebek Hastane Yangın Gesi Orman Yangını 


- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Lübnan’ın kuzeyinde yer alan Akkar bölgesindeki Quubaiyat köyünde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir itfaiyeci ve bir bebek olduğu ifade edildi. Lübnan Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, 17 kişinin hastanelere nakledildiği, 6 kişinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.
Yangının ani sıcaklık artışı nedeni ile çıkmış olabileceği belirtildi. Akkar Belediyeler Birliği Başkanı Abdo Abdo yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun müdahalesine rağmen yangını söndürmek için yapılan tüm girişimlerin şu ana kadar başarısız olduğunu doğrulayarak, yangının kısa süre sonra yerleşim yerlerine ulaşacağı uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Akkar’daki yangının yakından takip ettiğini ifade ederek, yangının söndürülmesi ve evlere sıçramaması için her türlü çabanın gösterileceğini aktardı.
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