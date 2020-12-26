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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın

- Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın

-Yangından görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Mutfak Tüpü Mülteci Gesi Mülteci Kampı 


- Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı. Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında büyük yangın çıktı. Yangın nedeni ile çadırlarda bulunan birçok mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, yangında en az 100 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.
Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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