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- Lübnan'da mülteci kampında yangın
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan'da mülteci kampında yangın

- Lübnan'da mülteci kampında yangın

Çıkan yangın

Mülteciler Mülteci Yangın Altın Mülteci Kampı 

-kullanılmaz hale gelen çadırlar

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta çıkan yangında 37 çadır kullanılmaz hale geldi. Lübnan'ın Bekaa iline bağlı Kab Elias bölgesinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta büyük yangın çıktı. Yangın sonucu 37 çadır kullanılmaz hale gelirken, büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangını müdahale etmek amacıyla olay yerine itfaiye ekibi gönderildi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kab Elias bölgesindeki Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yangında can kaybının olmadığı ifade edildi.
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