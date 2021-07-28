Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Lübnan'da korkutan orman yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan'da korkutan orman yangını

- Lübnan'da korkutan orman yangını

Bölgeden detay

Su Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Sıçrayan yangın

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki sakinler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Lübnan’ın Kuzey eyaletinde bulunan Kabiyat kırsalındaki ormanlarda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede evlere ve çiftliklere sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, bölge sakinlerinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken yangını kontrol altında almak için çalışmalar başlatıldı. Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Talal Ayoub, “Zeytin, meşe ağacı ve kuru otların ortasında çıkan yangın sıcak hava nedeniyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek amacıyla İtfaiye aracı ve su tankerleri bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı