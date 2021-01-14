Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

beyrut detay

( BEYRUT ) BEYRUT

Karantina Toplantı Tam Gün Sokağa Çıkma Yasağı Yeni Yıl 


- Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vak'aların önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı.
Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı.
Vak'alardaki artış engellenmesi için ülke genelinde 11 gün boyunca uygulanacak yasak çerçevesinde vatandaşlar yalnızca acil nedenlerle özel izin alarak dışarı çıkabilecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Yüksek Savunma Konseyi toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Hastanelerin kapılarında gördüğümüz trajedi, korona virüsün yayılmasının yol açtığı felaketin boyutunu azaltabilmemiz için ciddi önlemler gerektiriyor" demişti. Başbakan Hassan Diab ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgında tehlikeli bir aşamaya girdiğini ve yetkililerin katı karantina önlemleri alması gerektiğini belirtmişti. Lübnanlı yetkililer, ekonomik kaygılar nedeniyle Noel ve yeni yıl öncesinde kısıtlamaları gevşettikten sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Lübnan'da şu ana kadar 231 bin 936 korona virüs vak'ası kaydedilirken, toplam bin 740 kişi hayatını kaybetti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı