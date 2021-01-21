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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı 8 Şubat’a kadar uzatıldı

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı 8 Şubat’a kadar uzatıldı

Beyrut sokaklarından detay

Alışveriş Harekete Geç Tam Gün Sokağa Çıkma Yasağı Hükümet 

-kapalı kalan mağazalar
-boş yollar

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak’ta başlayan sokağa çıkma yasağı 8 Şubat’a kadar uzatıldı. Lübnan'da korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle yetkililer harekete geçti. Lübnan hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında yeni kararlar aldı. Ülkede 14 Ocak’ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı ve 11 gün boyunca sürümesi beklenen yasak 25 Ocak yerine 8 Şubat’a kadar devam edecek. Alınan kararlar kapsamında toplanmalar yasaklanırken restoran, mağaza, kafe, spor salonları ve alışveriş merkezleri de kapalı kalacak. Vatandaşlar yalnızca acil nedenlerle özel izin alarak dışarı çıkabilecek. Ülkenin bir çok noktasına sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenleri tespit etmek üzere polisler denetimi sürdürüyor. Lübnan sağlık yetkililerine göre, vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin kapasiteleri maksimum seviyeye ulaştı. Lübnan’da şu ana kadar 264 bin 647 korona virüs vakası kaydedilirken, toplam 2 bin 84 kişi hayatını kaybetti.
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