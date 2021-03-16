Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

- Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

- Başkent Beyrut'ta düzenlenen protestolardan görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Politika Protesto Ekonomik Kriz Başkent Hükümet 


- Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirasının son 2 hafta için değerinin 3'te 1'ini kaybetmesinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk protesto düzenledi.
Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile protestolar devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ve Lübnan lirasının değerinin 3'te 1'ini kaybetmesini protesto etti. Protestocular, başkentte birçok sokağı lastik yakarak ulaşıma kapatırken, Qasqas, Aicha Bakkar ve Quraytem-Vardan karayolu ile Hamra Caddesi de dahil birçok caddeyi ulaşıma kapattı. Aynı zamanda birçok esnaf ise artan fiyatlara ve Lübnan lirasının değer kaybetmesine tepki olarak kepenk indirdi. Bakanın yaşadığı bina basıldı Yaşanan kriz nedeniyle ülkede fiyatların giderek arttığını belirten protestoculardan bazıları ise, Lübnan Haberleşme Bakanı Talal Hawat'ın yaşadığı binayı bastı ve hükümetin istifa etmesini talep etti. “Ülkenin yüzde 3'ü hırsız” Protestoculardan biri olan Hüseyin Makieh yaptığı açıklamada, "Şimdi uyanmalarına izin ver. Lütfen bize merhamet edin, size yalvarıyoruz. Bize bak, açlıktan ölüyoruz. Ölüyoruz. Orta sınıf gitti. Ülkenin yüzde 3'ü hırsız ve bu şekilde geçiniyorlar" dedi.
1 dolar 15 bin Lübnan lirası Lübnan'da borsa uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda ise, Lübnan lirasının dolar karşısında yaklaşık 15 binden işlem gördüğü ve son 2 hafta içinde Lübnan lirasının değerinin 3'te 1'ini kaybederek, Lübnan'ın ekonomik ve mali krizinin patlak verdiği 2019 yılı sonlarındaki değerinin 10'da 1'ne anca denk geldiği ifade edildi. Ülkede bankalar ise, dolar mevduatlarına erişimi engelledi. Fakat Lübnanlı politikacılar henüz ülkeye dış yardımın kilidini açabilecek bir kurtarma planı başlatmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement