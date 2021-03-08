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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

Beyrut ve Sayda'da çıkan protestolar

( BEYRUT ) BEYRUT

Alım Gücü Protesto Çatışma Ekonomik Kriz Trafik Yoğunluğu 


- Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan’da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü. Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz şiddetlenirken, Lübnan’ın başkenti Beyrut, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akdeniz sahilinde yer alan Sayda kentlerinde protestocular yeniden sokaklara döküldü. Protestocular yoksulluk oranının artması, alım gücünün düşmesi, 2019 yılından bu yana Lübnan para biriminin döviz karşısında değerini kaybetmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayetçi. Sayda kentinde yolları kapatan protestocular, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken, yaşanan arbede şiddetlendi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ölü veya yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken, yollarda yanan lastiklerin ve çöp konteynerlerinin eyleme katılmayan halkın işyerlerine ulaşması da engellendi.
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