Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

- Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

patlama anı

( BEYRUT ) BEYRUT

Polis Abba Hastane Patlama Anı Gesi 


- Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklara göre, patlama bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı