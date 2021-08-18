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- Lübnan’da ambulansın benzini bitti, hastaları yürüyerek taşıdılar
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan’da ambulansın benzini bitti, hastaları yürüyerek taşıdılar

- Lübnan’da ambulansın benzini bitti, hastaları yürüyerek taşıdılar

Doktorların paylaştığı görüntü

( BEYRUT ) BEYRUT

Ekonomik Kriz Elektrik Kesintisi Sağlık Personeli Başkent Sağlık Ekipleri 


- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ambulansların benzini olmadığı için doktorlar ve sağlık personeli hasta nakillerini yürüyerek yapmak zorunda kaldı. Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, ülkede benzin kıtlığı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Beyrut'un doğusundaki Eşrefiye Mahallesi’ndeki Rizk Hastanesi'nden acil nakledilmesi gereken bir hasta, ambulansların benzini olmadığı için doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından yürüyerek Hotel Dieu Hastanesi'ne sevk edildi. Transfer sırasında sağlık personeli “Benzin yok, hastaları kurtarın” yazılı pankartlar da taşıdı. Transfer işlemlerine katılan bir doktor, ”Ambulanslarda benzin yok. Sağlık alanında durumu çok kötü. Bu durum 48 saat daha devam ederse bütün hastanelerde yatanlar bu nakil ettiğimiz hastanın benzer durumunda olacak” ifadelerini kullandı. Sağlık ekipleri, hastanelerde yaşanan elektrik kesintisi sonucu, solunum cihazları da dahil tıbbı cihazların çalışmaması ihtimalinin hastaları tehlikeye attığını söyledi.


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