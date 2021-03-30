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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi

LPG tankerindeki patlamaya 15 yıla kadar hapis talebi

arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Sanık Avukatları Hapis Cezası Harekete Geç Forma 


- Kocaeli’nde 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında bir kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı olayda Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada olayda kusurlu bulanan 4 kişiye, 15 yıla kadar hapis cezası verilmesine talep etti. Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habaş’a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı.
Boşaltma işleminden sonra Serdar 2 adlı, gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçradı. Gemide bulunan bir tanker alev aldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken yangından etkilenen 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bir kişide suda boğularak hayatını kaybetti. "15 yıla kadar hapis" Olayla ilgili görülen davanın 13. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Cumhuriyet Savcısı, Habaş’ın usulsüz denize gaz boşalttığını belirterek ’Serdar2 teknesinin kaptanı Suat İspirli, Serdar2 isimli teknenin gündelik işçilerin işvereni Kemal Ham, Erdinç Gülen ve Cihat Turgut için ’taksirle öldürmeye ve yaralanmaya’ sebep suçundan 2 yıl ile 15 yıl arasında cezalandırılmasına ve Habaş gemisinin 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu’nun beraatine mütalaa olunur’ dedi.
"Bu olayın sorumlusu Habaş’tır" Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen Serdar 2 teknesinin kaptanı Suat İspirli, "Ben olaydaki suçumu ve kusur mu bilmek istiyorum. Ben teknemi 5 senedir aynı yere yerleştiriyorum. Bilirkişi ’yanmaz can yeleği’ diyor. Yanmaz can yeleği Turkiye’de yok bile. Ben ne yaptım. Adamları denize mi attım, onları yaktım mı? Bu olayda en mağdur kişi benim. Teknem yandı, Ben yandım. Hayatım bitti, ailem yıkıldı. 4 yıldır bu olayın acısını çekiyorum. Bu olayın sorumlusu Habaş’tır" dedi.
Mahkeme ertelendi Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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