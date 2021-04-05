Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı

LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı

- OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Polis Bild Yakıt Tankı Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-- KÜLE DÖNEN ARAÇ
-- DETAYLAR

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da, sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde otogaz sistemi takılan otomobilde çıkan yangında araç küle döndü. Korku dolu anların yaşandığı olayda yangın diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 11.30 sıralarından Aşağısoku mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Karakaş’a ait otogaz sistemleri dükkanında otogaz sistemi takılan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin araçta bulunan yakıt tankına sıçraması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı olayda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken işyerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement