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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
LPG’li Otomobilde yaşanan gaz kaçağa paniğe neden oldu

LPG’li Otomobilde yaşanan gaz kaçağa paniğe neden oldu

Önlemden detay

Polis Gaz Sızıntısı Güvenlik Önlemi Çağa Gaz Kaçağı 

-Ekiplerin çalışmasından detay
-Tanktan detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta LPG’li otomobilde yaşanan gaz kaçağı paniğe neden oldu, yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler gazı tahliye etti SİVAS

- Sivas’ta LPG’li otomobilde yaşanan gaz kaçağı gaz paniğe neden oldu, yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler gazı tahliye ettiEdinilen bilgilere göre olay Diriliş Mahallesi 25.sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan S.Ç’ye ait 58 FE 396 plakalı otomobilden gaz sızıntısı olduğunu fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerince şerit çekilen yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise gazı tahliye ederek müdahalede bulunurken olay yerine gelen LPG ustası ise tankı sökerek gaz sızıntısını kontrol altına aldı.
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